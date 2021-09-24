Постпред Белоруссии при ООН: в ICAO знают, что Минск не нарушил правил с рейсом Ryanair

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич считает, что эксперты Международной организация гражданской авиации (ICAO) прекрасно знают, что белорусская сторона не нарушала правил в ситуации с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

"Эксперты организации прекрасно знают, что Беларусь не нарушала никаких правил в этом случае, если отчет ICAO [по расследованию инцидента] и выйдет в ближайшее время, то лишь отсрочит неминуемый позор", - сказал он в пятницу в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), выступление транслировалось в онлайн режиме. Амбразевич указал на то, что прошло четыре месяца, но ICAO молчит по поводу выдвинутых Западом обвинений в адрес Белоруссии в принудительной посадке самолета.

Он сказал, что действия ЕС вокруг инцидента с рейсом Ryanair в небе над Белоруссией "исключительные по своему лицемерию". По словам Амбразевича, на основе "домыслов и откровенной лжи" только решением министров Евросоюза национальному перевозчику "Белавиа" запрещены все полеты над большинством европейских стран, а европейским компаниям запрещено летать в Белоруссию. При этом огромное количество людей "лишились права человека на свободу передвижения удобным им образом из-за европейских политиков".

Инцидент с самолетом

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, а также была задержана и гражданка РФ София Сапега.

На Западе резко осудили принудительную посадку самолета в Минске, Евросоюз (ЕС) запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. ИКАО уведомила Белоруссию, что дата рассмотрения предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair, запланированная на 13 сентября, перенесена. Итоговый отчет эксперты собирались представить к ноябрю текущего года.