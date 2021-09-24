Пересчет голосов в Аризоне выявил более убедительную победу там Байдена на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Проводившийся несколько месяцев ручной пересчет голосов, поданных на президентских выборах в ноябре 2020 года в крупнейшем округе штата Аризона Марикопа, выявил еще более убедительную победу там Джо Байдена над Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на обнародованные в пятницу предварительные результаты проведенного в Марикопа аудита сообщил еженедельник Newsweek .

Из составленного по итогам проверки доклада, окончательная редакция которого будет представлена во второй половине дня сенаторам в законодательном собрании штата, следует, что тогдашний кандидат в президенты от Демократической партии получил на 45 469 голосов больше, чем его соперник-республиканец. Прежний официально заявленный разрыв составлял 45 109 голосов. Таким образом, усомнившись в достоверности произведенного ранее в Марикопе подсчета голосов и настояв на их проверке, сторонники Трампа узнали, что он заручился там даже еще меньшей - на 360 голосов - поддержкой.

Аудит окончательно опроверг утверждения некоторых избирателей Трампа, настаивавших на том, что результаты голосования в округе были фальсифицированы в пользу Байдена. Эта проверка, осуществленная компанией Cyber Ninjas, обошлась в несколько миллионов долларов - по разным данным, от $2 млн до $7 млн. В Республиканской партии, пишет еженедельник, пока никак не комментируют ее результаты, которые, как было заявлено, еще могут быть незначительно скорректированы в окончательной редакции.

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Байдену, но свое поражение так и не признал, заявив о том, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.