Представитель правительства объяснил, что полиция Италии не могла не задержать Пучдемона

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь Совмина Италии, отвечающий за вопросы безопасности республики, Франко Габриэлли пояснил, что итальянская полиция не могла не задержать экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, на которого распространяется европейский ордер на арест по запросу Испании. Его слова приводит в пятницу агентство ANSA.

"Есть европейский ордер на арест, и мы не можем этому не подчиняться. Мы живем в правовом государстве, даже если это такая ситуация, которую мы предпочли бы избежать, но и не уважать право нельзя", - приводит его слова агентство.

Пучдемон был задержан в четверг вечером в аэропорту Альгеро по прибытии на местный фольклорный фестиваль каталонской культуры по международному ордеру Верховного суда Испании, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате. О его участии в мероприятии было известно заранее. Ныне являющийся евродепутатом Пучдемон должен был провести несколько встреч с представителями местного руководства. Мэр Альгеро, города на западе Сардинии, связанном глубокой исторической традицией с Каталонией, назвал неприемлемым арест европарламентария. Изумление, граничащее с негодованием, выразили и другие политические представители Италии.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон получил кресло депутата, при этом власти Испании попросили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. Судебные власти королевства добиваются его выдачи. До конца дня апелляционный суд Сассари (о. Сардиния) должен принять решение об освобождении политика или назначить меры пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Ранее Пучдемон беспрепятственно побывал во Франции. В прошлом власти Бельгии и Германии по сути не стали прибегать к процедуре экстрадиции.