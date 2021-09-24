Президент Бразилии Болсонару заявил, что будет баллотироваться на второй срок

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах в октябре 2022 года. Об этом политик заявил в интервью, опубликованном в пятницу журналом Veja.

"Собираюсь побороться", - сказал глава государства, подчеркнув, что сама президентская должность не приносит ему удовольствия. "Единственная радость - так это то, что это кресло не занимает коммунист", - добавил он.

Как уточнил Болсонару, он пока не определился с партией, от которой будет выдвигаться. По его словам, это могут быть правоцентристкая Партия прогрессистов (PP), правые Либеральная партия (PL) или Партия Республиканцев (Republicanos). "[Правая] PTB [Бразильская рабочая партия] также сделала мне предложение", - добавил политик.

Болсонару пока также продолжает подбор подходящего напарника на пост вице-президента (по закону они избираются в тандеме). "Он должен будет, среди прочего, привлечь голоса. Мне советуют выбрать кого-то из штата Минас-Жерайс или с северо-востока", - признался глава государства. Его нынешний заместитель, генерал в отставке Антониу Гамилтон Моурау, "мог бы стать хорошим сенатором", считает Болсонару. Однако не исключает полностью, что может снова сделать выбор в его пользу, хотя Моурау, по его мнению, имеет недостаточный политический вес. "Дверь для него все еще не закрыта", - сказал глава государства.

Болсонару отметил, что не доверяет исследованиям, согласно которым наибольшие шансы стать главой государства на предстоящих в 2022 году выборах имеет экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. "Одно дело - опрос, а другое - реальность", - заключил он.