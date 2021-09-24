Лидер Каталонии потребовал немедленно освободить задержанного в Италии Пучдемона

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес потребовал немедленно освободить задержанного в Италии экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона, выдачи которого добиваются испанские власти.

"Мы требуем незамедлительного освобождения председателя Карлеса Пучдемона, - сказал в пятницу на пресс-конференции Арагонес, чьи слова приводит Twitter регионального кабмина. - Это крайне серьезная ситуация". "Испанское государство обмануло европейский суд и снова нарушает право ЕС". Лидер автономии также считает, что данная ситуация не способствует урегулированию политического конфликта в регионе. Арагонес также поделился, что направится на остров Сардиния, где в четверг был задержан Пучдемон, чтобы поддержать его.

Ожидается, что скоро экс-лидер автономии предстанет перед местным апелляционным судом. По обычной практике, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции, которое может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате. По итогам выборов в Европарламент (ЕП) 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность.