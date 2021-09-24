В Раде прошло голосование о выдвижении Зеленского на "Оскар" за "инсценировку покушения"

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Члены украинского парламента в пятницу голосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента страны Владимира Зеленского на кинопремию "Оскар" за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Таким способом автор запроса депутат Гео Лерос хотел привлечь внимание коллег к версии о том, что инцидент был инсценировкой.

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"Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса "О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому "Оскара" за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было". Смотреть всем", - зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк.

После этого вопрос был выставлен на голосование и получил поддержку 35 членов украинского парламента. Для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.

Автор запроса - депутат Гео Лерос - ранее был исключен из фракции партии "Слуга народа" за критику Зеленского. Недавно, 9 сентября, он был участником потасовки с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.

Ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявлял, что инцидент с Шефиром был "реальным покушением, а не инсценировкой". Об этом, по его словам, свидетельствуют выбранные для стрельбы боеприпасы, выбранное стрелком место стрелявшего и характер нападения.