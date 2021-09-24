Пучдемона отпустили из-под стражи в Италии

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан на острове Сардиния по запросу Испании. Об этом сообщила в пятницу в Twitter спикер регионального парламента Лаура Боррас.

По ее сведениям, Пучдемон "освобожден без мер пресечения". Как передает агентство EFE со ссылкой на адвоката экс-лидера автономии, Пучдемон не должен покидать остров.

Защита экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, ходатайствовала об освобождении политика, однако суд пока не принял решения. Об этом ТАСС сообщил адвокат политика Агостинаджело Маррас. "Заседание состоялось. Суд решения еще не принял, мы сможем сообщить его чуть позже", - сказал он.