Полиция Нидерландов задержала девять человек по подозрению в подготовке теракта

ГААГА, 24 сентября. /ТАСС/. Голландская полиция задержала девять человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Нидерландов.

По данным ведомства, задержания были произведены в четверг. Все подозреваемые имеют голландские паспорта, им от 18 лет до 31 года. Восемь из них родились в Нидерландах, один - в Афганистане. Какой объект являлся их целью, не сообщается.

"Они все являлись сторонниками идей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - отметили в прокуратуре.

Также в четверг были проведены обыски в ряде домов. Оружия или взрывчатки в них обнаружено не было, однако правоохранительные органы изъяли большое количество носителей с данными.