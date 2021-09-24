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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Слушания по делу MH17 возобновят 1 ноября

В общей сложности запланировано семь дней слушаний

ГААГА, 24 сентября. /ТАСС/. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновятся 1 ноября. Об этом сообщил в пятницу председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая сессию, в ходе которой слово было предоставлено родственникам погибших.

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"За последние три недели более 90 человек воспользовались своим правом выступить перед судом, - отметил он. - Они рассказали о своих потерях, поделились своим горем, разочарованием, а в некоторых случаях и недовольством, а также воспоминаниями, счастливыми моментами и надеждами на лучшее будущее. Их открытость произвела глубокое впечатление на суд". Благодаря этому, подчеркнул Стейнхейс, "суд лучше понимает людей, которые потеряли своих родных и близких, и то, как трагедия отразилась на их жизни".

"На этом данный блок слушаний подошел к концу, - заявил судья. - Слушания возобновятся 1 ноября". В период с 1 по 17 ноября судом запланировано в общей сложности семь дней слушаний. В их ходе будет обсужден вопрос компенсаций. Также слово будет предоставлено тем родственникам, которые еще не выступили перед судом, но хотели бы воспользоваться своим правом. Вслед за этим слово будет предоставлено прокуратуре.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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