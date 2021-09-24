Слушания по делу MH17 возобновят 1 ноября

ГААГА, 24 сентября. /ТАСС/. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновятся 1 ноября. Об этом сообщил в пятницу председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая сессию, в ходе которой слово было предоставлено родственникам погибших.

"За последние три недели более 90 человек воспользовались своим правом выступить перед судом, - отметил он. - Они рассказали о своих потерях, поделились своим горем, разочарованием, а в некоторых случаях и недовольством, а также воспоминаниями, счастливыми моментами и надеждами на лучшее будущее. Их открытость произвела глубокое впечатление на суд". Благодаря этому, подчеркнул Стейнхейс, "суд лучше понимает людей, которые потеряли своих родных и близких, и то, как трагедия отразилась на их жизни".

"На этом данный блок слушаний подошел к концу, - заявил судья. - Слушания возобновятся 1 ноября". В период с 1 по 17 ноября судом запланировано в общей сложности семь дней слушаний. В их ходе будет обсужден вопрос компенсаций. Также слово будет предоставлено тем родственникам, которые еще не выступили перед судом, но хотели бы воспользоваться своим правом. Вслед за этим слово будет предоставлено прокуратуре.