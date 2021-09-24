Адвокат экс-главы Каталонии сообщил, что Пучдемон отпущен на свободу без ограничений

РИМ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Задержанный в Италии, на Сардинии по европейскому ордеру экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был освобожден без каких-либо ограничений и может покинуть остров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу итальянский адвокат политика Агостинанджело Маррас.

"Пучдемона отпустили без каких-либо ограничений. Он может покинуть Сардинию в любой момент. На 4 октября назначено новое заседание суда, на котором будет обсуждаться данное решение и орден на арест, предполагающий его передачу Испании", - сказал адвокат. Он уточнил, что был в тюрьме, где содержался Пучдемон с минувшей ночи после ареста в аэропорту Альгеро. Он прилетел на итальянский остров в качестве евродепутата и должен был провести несколько встреч с представителями местных властей.