МИД Франции: AUKUS следует проверить на соответствие принципам ядерного нераспространения

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), подразумевающее передачу технологий строительства атомных подлодок, требует проверки на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия. Об этом заявили в пятницу в МИД Франции.

"Рамки сотрудничества, о котором было объявлено 16 сентября, неизвестны. Необходимо получить пояснения для оценки его последствий, особенно в сфере нераспространения", - отметили в пресс-службе министерства.

Так во внешнеполитическом ведомстве Франции прокомментировали заявление МИД КНР о том, что партнерство AUKUS нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Как заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, эта сделка подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направленной на поддержание мира в регионе.

Кроме того, по случаю 25-летия со дня подписания Францией Договора ООН о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний французский МИД подчеркнул приверженность страны ядерному разоружению. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в то же время выразил сожаление в связи с тем, что документ до сих пор не подписали восемь ключевых стран, в том числе США, без которых договор не может вступить в силу, и призвал их завершить формальную процедуру. Россия ратифицировала этот договор в 1996 году и подписала 30 июня 2000 года.

Скандал из-за подлодок

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

Как сообщила в пятницу в интервью газете Le Monde министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, с момента разрыва контракта никаких контактов между французскими и австралийскими официальными лицами не было. Переговоры с Австралией ведет только судостроительная компания Naval group с тем, чтобы провести подсчеты по той неустойке, которые ей должна выплатить Канберра после разрыва контракта.