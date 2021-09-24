Украинский депутат стал владельцем СМИ, созданного коллективом закрытых Зеленским каналов

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат парламента Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич сообщил в пятницу, что стал владельцем телеканала "Перший незалежний" ("Первый независимый"), созданного журналистами трех других, прекративших работу, после того как в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел против них санкции.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала "Перший незалежний" о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива", - сообщил Шуфрич на странице своей пресс-службы в Facebook. В 2006-2007-м и в 2010 году политик был министром по чрезвычайным ситуациям Украины.

Шуфрич пояснил, что причиной, побудившей его стать владельцем мажоритарного пакета акций, стал конфликт телеканала "Перший незалежний" с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины, который поставил под сомнение прозрачность структуры собственности канала. "Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова", - заявил Шуфрич.

Политик добавил, что осознает все риски, которые связаны с этим решением. Он отметил, что рассчитывать на верховенство права и справедливые суды на Украине сейчас не приходится. "Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была", - заявил депутат Рады. "Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно!" - добавил Шуфрич.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в середине сентября назначил проверку телеканалу "Первый независимый" на основании информации Службы безопасности Украины, касающуюся структуры собственности этого СМИ. Владельцем 100% акций телеканала является компания "Медиахолдинг новости", которой в свою очередь владеют 99 человек, каждому из которых принадлежит по 1%. Конечным бенефициарным владельцем акций указана журналистка того же телеканала Диана Панченко, которой остальные совладельцы передали свои доли в управление. Нацсовет назначил проверку, так как считает, что "Первый независимый" не предоставил информацию о владельце оставшегося 1% акций.

"Первый независимый" создали сотрудники попавших 2 февраля под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. "Первый независимый" начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.