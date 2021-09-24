НАТО призвала Белград и Приштину к немедленной деэскалации и диалогу по Северному Косову

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. НАТО призвала Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалогу по Северному Косову. Об этом написала в пятницу в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину продемонстрировать сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - написала она, предупредив, что силы альянса KFOR "сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения" в регионе.