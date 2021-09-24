Глава МВФ призвала повышать цены на ископаемое топливо для борьбы с климатическим кризисом

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Занижение цен на ископаемое топливо приводит к росту масштабов его использования, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в пятницу, выступая на диалоге высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.

"Без значительного сокращения использования ископаемого топлива мы будем наблюдать неописуемо разрушительные последствия для нашей окружающей среды <...>. И цель Парижского соглашения в 1,5 градуса Цельсия [речь о поставленной в Парижском соглашении по климату цели удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия] быстро станет недостижимой", - подчеркнула Георгиева, слова которой приводит пресс-служба МВФ.

По мнению главы МВФ, ключом к сокращению масштабов использования ископаемого топлива является "установление правильных цен" на него. "Правильные цены должны в полной мере отражать как затраты на поставки, так и издержки с точки зрения экологии <...>. Занижение цен на ископаемое топливо подрывает экологические цели на глобальном уровне и на уровне стран", - пояснила Георгиева.

Согласно оценкам фонда, "глобальные субсидии на ископаемое топливо составили в 2020 году около $6 трлн, что представляет собой 6,8% мирового ВВП". "Хорошая новость заключается в том, что глобальные выбросы углекислого газа сократятся <...>, если цены на ископаемое топливо к 2025 году вырастут до уровня, полностью отражающего затраты на поставки и издержки для окружающей среды. Ежегодно можно будет предотвратить почти миллион смертей из-за загрязнения воздуха. Дополнительные доходы вырастут почти на 4% от мирового ВВП", - добавила руководитель МВФ.