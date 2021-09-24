При взрыве на границе между Кенией и Сомали погибли двое кенийских военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 24 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих Кении погибли в пятницу в результате устроенного неизвестными взрыва в армейском лагере в районе города Элвак, через который проходит граница между Сомали и Кенией. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По его данным, взрыв произошел спустя несколько часов после того, как кенийские военнослужащие задержали двух сомалийцев и доставили их в расположение армейского лагеря. Портал не уточняет, на территории какого из двух государств находится указанный лагерь.

В Сомали сейчас действует кенийский контингент в составе миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИSОМ). Его численность достигает 3,6 тыс. человек. В целом АМИСОМ, созданная в январе 2007 года решением Африканского союза, насчитывает 20,6 тыс. военнослужащих. Наряду с Кенией свои контингенты в состав миссии направили Уганда, Бурунди, Эфиопия и Джибути.