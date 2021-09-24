Пашинян: Армения готова к конструктивному диалогу для прочного мира в регионе

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Армения готова к конструктивному диалогу, который позволил бы установить в регионе долгосрочный и длительный мир. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в пятницу в видеоформате на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, нет сомнений в том, что ситуация, "сложившаяся вследствие применения силы, не может получить легитимность с точки зрения международного права". "Право народа Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] на самоопределение не может быть приостановлено посредством силы, конфликт не может считаться разрешенным с помощью силы. Нагорнокарабахский конфликт ожидает справедливого урегулирования", - сказал он в пятницу в ходе выступления, транслировавшегося в записи.

"Об этом свидетельствуют заявления стран-сопредседателей [Минской группы ОБСЕ], в которых подчеркивается необходимость возобновления переговорного процесса на основе известных принципов", - продолжил премьер. Ереван также считает, что контакты при посредничестве сопредседателей позволят сторонам найти точки соприкосновения, откроют площадку для поиска ответов на многие сложные вопросы, сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе. "В связи с этим предлагаем без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц", - заключил глава кабмина.

Пашинян заявил о важности открытия региональных путей коммуникаций для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

"Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года", - сказал он.

"Результатом решения этой важнейшей задачи станет то, что страны региона будут связаны между собой транспортными артериями. Будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития", - отметил глава правительства. "Если откроется и железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, то тема открытия региональных коммуникаций приобретет больший масштаб", - считает он.

Ереван предлагает провести делимитацию границы с Азербайджаном под эгидой международных наблюдателей.