ЕС предупредил власти Мали о последствиях в случае приглашения в страну ЧВК "Вагнер"

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. ЕС повторно предупредил власти Мали о возможных "последствиях для двусторонних отношений" в случае, если они пригласят для работы на своей территории частную военную компанию "Вагнер". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС по итогам переговоров Жозепа Борреля и главы МИД Мали Абдулая Диопа, которая состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН

"Верховный представитель подчеркнул, что возможное присутствие в Мали ЧВК "Вагнер" приведет к немедленным последствиям для отношений между ЕС и переходным правительством этой страны", - отмечается в заявлении.

Боррель также подчеркнул, что Мали является важным партнером для Евросоюза, и Брюссель нацелен на сотрудничество с Бамако, откровенно обсуждая любые проблемы, "когда этого требуют обстоятельства.

Боррель уже второй раз с начала Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивает озабоченность Брюсселя в связи с неподтвержденными данными СМИ о возможности приглашения в Мали ЧВК "Вагнер". 21 сентября он объявил об этом на брифинге в Нью-Йорке, подчеркнув, что ЕС "намерен как на двустороннем, так и на европейском уровне обсудить эту ситуацию с правительством Мали".

Ранее Великобритания и Франция, военные которых участвуют в разных форматах в миротворческих операциях в Мали, выступили против приглашения властями этой страны ЧВК "Вагнер". Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил в понедельник, что Великобритания поддерживает осуществляемую французскими силами операцию "Бархан" в Мали эскадрильей транспортных вертолетов "Чинук". Кроме того, в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) участвуют около 300 британских военных, а это, по его словам, одна из самых опасных миссий ООН, целью которой является поддержание мира и национальное строительство. Он подчеркнул, что Лондон взаимодействует с Парижем по линии разведки, обсуждая имеющиеся угрозы, и они вместе обеспокоены появлением российской группы "Вагнер" во многих регионах Западной Африки.

Как заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских военнослужащих в Мали нет и никаких официальных переговоров об их присутствии там не ведется. Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнер", Песков сказал, что не располагает такими данными.