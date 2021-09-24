Аббас: палестинцы обратятся в Гаагский суд для решения вопроса об израильской оккупации

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил в пятницу о намерении обратиться в Международный суд в Гааге для решения вопроса о незаконной израильской оккупации. Выступая в видеоформате на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Аббас признал, что все предпринятые им ранее усилия добиться решения палестинской проблемы путем мирных переговоров потерпели провал.

"Израиль торпедирует урегулирование на основе двух государств, которые будут мирно сосуществовать друг с другом, как предписывают резолюции СБ ООН, - сказал он. - В такой ситуации нам ничего не остается, кроме обращения в Международный суд в Гааге, поскольку оккупация стала невыносимой для палестинского народа". При этом Аббас подчеркнул, что вынесенный судом вердикт станет обязательным для обеих сторон.

Палестинский лидер утверждал, что "израильское правительство уклоняется от мирного процесса". "Они [израильтяне] продолжают осуществлять односторонние шаги и поселенческую политику в надежде сохранить навечно оккупацию, но это не принесет желанного мира и безопасности, - сказал он. - Поэтому я предупреждаю руководство Израиля: прекратите угнетать палестинцев и загонять их в угол, наше терпение имеет предел".

Как отметил Аббас, "палестинцы не встанут на колени, не капитулируют и не покинут своей земли, они будут добиваться своего законного права на достойную жизнь в собственном государстве со столицей в Восточном Иерусалиме".

В своем выступлении Аббас подтвердил намерение создать правительство национального единства. "Что касается парламентских выборов, то мы их не отменяли, а отложили из-за того, что не можем их провести в Восточном Иерусалиме", - отметил он.