Байден: связи США и Индии способны содействовать решению множества мировых проблем

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Отношения между Соединенными Штатами и Индией способны содействовать урегулированию большого числа мировых проблем. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, открывая в пятницу двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

"Я давно считал, что отношения между Соединенными Штатами и Индией могут помочь нам преодолеть множество глобальных вызовов", - подчеркнул глава американской администрации. "Мы будем продолжать наращивать наше прочное партнерство", - пообещал Байден.

Кроме того, американский лидер пошутил под смех присутствующих, что проводит нынешнюю встречу с индийским коллегой, чтобы выяснить, действительно ли у него имеются дальние родственники в Индии. Байден пояснил, что ему известно о проживании в Индии однофамильцев, которые являются потомками капитана одного из судов Ост-Индской компании по имени Джордж Байден, осевшего в свое время в Индии. Со своей стороны Моди сообщил, что привез с собой определенные документы на этот счет, поскольку Байден уже упоминал о данной истории ранее. Президент США расхохотался, услышав это, и тут же спросил у премьера Индии: "Мы [с Джорджем Байденом] родственники?" "Да", - ответил Моди, после чего и он, и Байден опять рассмеялись.

"Если же говорить серьезно, то, на мой взгляд, отношения между Индией и США - крупнейшими мировыми демократиями - обречены на то, чтобы становиться теснее и прочнее. Думаю, это может пойти на пользу всему миру", - отметил руководитель вашингтонской администрации. По его словам, в настоящее время открывается "новая глава в истории американо-индийских связей", стороны начинают активно сотрудничать с целью решения крупных международных вопросов. Среди таковых Байден назвал прежде всего пандемию, вызванную новым коронавирусом, климатический кризис и "обеспечение стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов". Наряду с этим на США и Индии лежит "общая ответственность" за отстаивание "демократических ценностей", убежден Байден.

В свою очередь глава индийского правительства выразил мнение, что Вашингтон и Нью-Дели вступили в "трансформационный период" в двусторонних отношениях.

День переговоров

В ближайшие часы в Белом доме состоится первая очная встреча лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad). Этот основанный в 2007 году механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. В середине марта 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате.

Для участия в саммите Quad в Вашингтон прибыли Моди, а также премьер-министры Австралии и Японии Скотт Моррисон и Ёсихидэ Суга. Двусторонние переговоры пройдут также в пятницу в Белом доме между Байденом и Сугой.