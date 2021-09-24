США заявили, что не получали от Ирана конкретики о сроках возобновления переговоров в Вене

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти США до сих пор не получили от Ирана какой-либо конкретики относительно того, когда именно Тегеран будет готов вернуться к переговорам по ядерной сделке. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, разумеется, видели заявления министра иностранных дел [исламской республики] о том, что Иран вернется за стол переговоров. Вам стоит спросить их [иранские власти] о значении понятий "скоро" и "очень скоро". Это сообщение, которое мы слышим всю неделю. Но до настоящего момента у нас не появилось никакой ясности в отношении того, что конкретно это означает. С своей стороны мы готовы вернуться в Вену", - сказал он.