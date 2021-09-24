Суд в США одобрил сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Нью-Йорк в пятницу одобрил сделку между финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американскими властями. Как сообщалось ранее, это позволит Мэн Ваньчжоу избежать экстрадиции в США, где ей были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения.

Судья не озвучила выдвинутые прокуратурой условия сделки, которая заранее была представлена правосудию и согласована с обвиняемой. Мэн Ваньчжоу, находящаяся в Канаде и выступавшая по видеосвязи при содействии переводчика, согласилась с положениями соглашения. Суд одобрил его.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что одобрение сделки позволит Министерству юстиции США немедленно направить канадским властям уведомление об отзыве требования экстрадиции финдиректора Huawei. Ранее сообщалось, что в результате соглашения Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере, где слушается дело об экстрадиции Мэн Ваньчжоу, уже в пятницу может отменить постановление о нахождении финдиректора Huawei под домашним арестом, и она будет свободна.

Рассмотрение дела Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, соблюдения которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу ограничены.