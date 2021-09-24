США осудили планы талибов возобновить практику казней и жестоких телесных наказаний

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Власти США осуждают планы захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновить практику применения казней и отсечения конечностей за преступления. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы самым решительным образом осуждаем возобновление отсечения [конечностей] и казней, о которых сообщалось [в СМИ]", - сказал он. По словам Прайса, подобные действия будут представлять собой "явное и грубое нарушение прав человека".

В четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на одного из основателей радикального движения муллу Нуруддина Тураби сообщило, что талибы планируют придерживаться практики отсечения конечностей в качестве меры наказания за воровство. AP напоминает, что с приходом к власти в Афганистане в 1996 году талибы установили режим, основанный на строгом исполнении норм исламского права. За нарушение порядков были введены жестокие наказания: отсечение конечностей, побивание камнями, публичные казни. По словам Тураби, занимавшего в прежнем правительстве талибов пост министра юстиции, а сейчас руководящего службой тюрем, отсечение конечностей имеет "сдерживающий эффект". Он отметил, что нынешние власти пока не решили, приводить ли наказание в исполнение на публике, по этому вопросу будет "выработано решение".