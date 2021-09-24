Bild: на телеканале ARD за два дня до выборов в ФРГ появились данные некоего "экзитпола"

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Немецкий телеканал ARD во время эфира в пятницу запустил бегущую строку, на которой было написано "Экзитпол по выборам в Бундестаг на 17:46" и публиковались предполагаемые результаты по четырем партиям. Об инциденте сообщила газета Bild.

Бегущая строка с данными появилась около 18:30 (19:30 мск) и была доступна в течение всего лишь нескольких секунд. Согласно расчетам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы - 22,7%, "Альтернативы для Германии" - 10,5%, Свободная демократическая партия - 13,2%. Строка погасла до появления "результатов" Левой партии и "Зеленых".

Что стало причиной сбоя и базируются ли данные "экзитпола" на каком-то предварительном опросе, в ARD пока не объяснили. Во время появления бегущей строки шло развлекательное шоу "Погоня".

Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 18:00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзитполов.