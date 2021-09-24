Япония призвала начать переговоры по реформе Совбеза ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу в своем видеообращении на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Япония призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, которая необходима для того, чтобы этот орган отражал реалии XXI века", - отметил он. По словам главы японского правительства, для создания более спокойного и безопасного мира международные шаги в деле контроля над вооружениями и разоружения должны быть честными и прозрачными. "Как единственная страна, испытавшая на себе разрушительные атомные бомбардировки, Япония будет служить мостом между странами, занимающими разные позиции, и внесет вклад в дело освобождения мира от ядерного оружия", - добавил Ёсихидэ Суга.

Глава японского правительства также решительно осудил недавние ракетные пуски КНДР, назвав их прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН. В то же время Суга выразил надежду на то, что КНДР вернется к дипломатическому диалогу, а "переговоры между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации продолжатся".