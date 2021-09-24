Украинские военные утверждают, что российские самолеты проникли в закрытый район учений

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Украинские военные выступили с утверждением, что российские самолеты-разведчики проникли в район проведения учений в акватории Черного моря, который Киев ранее объявил закрытой зоной. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и Войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", - утверждается в заявлении на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Украинские военные заявляют, что российские самолеты "пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс" [беспилотный комплекс тактической разведки], по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты".

Российская сторона пока не прокомментировала данные утверждения.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.