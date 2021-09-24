Псаки: Байден не запретит помощникам Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление бывших сотрудников администрации экс-главы государства Дональда Трампа в Конгрессе США в рамках расследования штурма Капитолия. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

В четверг Трамп заявил, что намерен оспаривать вызов в специальный комитет Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний четырех бывших сотрудников своей администрации высокого ранга.

Псаки попросили прокомментировать его высказывания и спросили, связывался ли 45-й президент с Белым домом в связи с этим. "Я не в курсе никаких обращений. Мы не получаем регулярных обращений от бывшего президента или его команды. Думаю, это можно с уверенностью сказать", - ответила она.

"Я бы сказала, что мы невероятно серьезно относимся к этому вопросу [расследованию штурма Капитолия]. Президент уже пришел к выводу, что пользоваться привилегией исполнительной ветви власти нецелесообразно", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, Белый дом будет работать с законодателями в рамках этого расследования. Псаки спросили, намерен ли Минюст вызвать бывших помощников Трампа в принудительном порядке, если понадобится. "Я знаю, что их вызвали [на слушания] в октябре. Поэтому, на наш взгляд, было бы преждевременно обсуждать или говорить о недовольстве, потому что повестки только что были направлены, и мы еще не видели их ответа", - заключила пресс-секретарь.

Ранее спецкомитет Палаты представителей сообщил, что письма с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний были направлены бывшему главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу, помощнику Трампа Дэниэлу Скавино, отвечавшему за коммуникацию в социальных сетях, экс-сотруднику Минобороны Кэшьяпу Пателю и бывшему старшему советнику 45-го президента США Стивену Бэннону.