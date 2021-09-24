Пентагон не в курсе возможного расширения партнерства AUKUS

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Минобороны США не осведомлено о планах возможного расширения партнерства Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS) путем включения в него других американских союзников.

"Я не осведомлен о каких-либо усилиях по изменению этого нового военного партнерства, - сказал в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос на регулярном брифинге. - Этот вопрос лучше задать Госдепартаменту [США]".

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину". В КНР предупредили, что формирование AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".