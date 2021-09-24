Пентагон: военные контакты США и РФ по-прежнему ограничены по политическим мотивам

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Военные контакты между Соединенными Штатами и Россией по-прежнему ограничены по политическим причинам, но общение не прерывается. Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России на Украине, - сказал он, комментируя недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли относительно возможного расширения военных контактов между двумя странами. - Я уверен, что генерал Милли хорошо понимает, что это за ограничения".

При этом Кирби подчеркнул, что военные двух стран продолжают общаться, чтобы избежать "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", например в Сирии.

Ранее Милли заявил, что США должны изучить способы расширения своих контактов с РФ по линии военных ведомств, в том числе возможность выдачи разрешений наблюдателям от обоих государств следить за военными учениями друг друга в рамках широких усилий по повышению прозрачности и снижению риска конфликта.

В среду в Финляндии состоялись переговоры Милли и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Как проинформировало агентство Associated Press, встреча продолжалась шесть часов. По его сведениям, на обратном пути председатель КНШ в беседе с журналистами отказался привести какие-либо детали консультаций с российским коллегой, однако отметил, что военные контакты между Вашингтоном и Москвой в настоящий момент поддерживаются в основном на уровне представителей высшего и высокого руководства оборонных ведомств.