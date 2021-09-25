Суд Канады освободил из-под домашнего ареста финдиректора Huawei Ваньчжоу

После представления запроса от канадской прокуратуры о прекращении процедуры экстрадиции решение об освобождении приняла судья Хизер Хоумс. По данным Си-би-си, в решении суда говорится, что все ограничения с Мэн Ваньчжоу сняты и она "может покинуть Канаду".

Ранее в пятницу суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где финдиректору китайской компании были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения.

Судья не озвучила выдвинутые прокуратурой условия сделки, которая заранее была представлена правосудию и согласована с обвиняемой. Мэн Ваньчжоу, находящаяся в Канаде и выступавшая по видеосвязи при содействии переводчика, согласилась с положениями соглашения. Суд одобрил его. Представитель прокуратуры подчеркнул, что одобрение сделки позволит Министерству юстиции США немедленно направить канадским властям уведомление об отзыве требования экстрадиции финдиректора Huawei.

Дело Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.