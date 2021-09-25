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Глава МИД Мали заявил, что не будет обсуждать тему деятельности ЧВК "Вагнер" в его стране

Абдулай Диоп отметил, что на встрече с Сергеем Лавровым обсуждал только сотрудничество Мали с Россией

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну сотрудников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом он заявил в пятницу после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - сказал Диоп, отвечая на вопрос, рассматривалась ли в ходе беседы тема размещения сотрудников ЧВК в стране.

Как заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских военнослужащих в Мали нет и никаких официальных переговоров об их присутствии там не ведется. Коснувшись вопроса о том, есть ли в Кремле информация о проведении консультаций между малийскими властями и ЧВК "Вагнер", он сообщил, что не располагает такими сведениями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМалиРоссия
В Мали заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией в сфере безопасности
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