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В МИД Индии заявили, что Байден призвал страну стать постоянным членом Совбеза ООН

Председательство Индии в Совете Безопасности, особенно в вопросе Афганистана, получило высокую оценку, отметил первый заместитель главы ведомства Харш Вардхан Шрингла

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Индия должна стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в субботу первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, комментируя прошедшую в пятницу встречу американского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом Доме.

"Наше председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, особенно в вопросе Афганистана, получило высокую оценку. Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, Индия должна иметь постоянное место в Совете Безопасности ООН", - сказал Шрингла в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте МИД Индии.

Премьер-министр Индии, который находится с визитом в США, провел в пятницу встречу с президентом США. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал президентом США.

Теги
ИндияМоди, НарендраБайден, Джо
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