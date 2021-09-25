Reuters: финдиректор Huawei вернется в Китай в ближайшее время

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетит из Канады в Китай в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источника из окружения финдиректора, она улетит в пятницу вечером по времени тихоокеанского побережья Канады.

Ранее в пятницу суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где финдиректору китайской компании были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения.

После этого Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу. В решении суда говорится, что все ограничения с нее сняты и она "может покинуть Канаду".

Дело Мэн Ваньчжоу продолжается уже более двух с половиной лет. Она была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна была находиться под круглосуточным наблюдением (она носила на ноге специальный браслет, за ней постоянно следили несколько охранников), а ее перемещения по городу были частично ограничены.