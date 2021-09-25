{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Индии пригласил президента США совершить визит в республику

Визит Байдена ожидается в ближайшее время, отметили в МИД Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Индии Нарендра Моди пригласил президента США Джо Байдена посетить республику с визитом. Об этом сообщил в субботу первый заместитель министра иностранных дел Харш Вардхан Шрингла, комментируя прошедшую в пятницу встречу американского лидера с индийским коллегой в Белом доме.

"Премьер-министр Моди пригласил президента Джо Байдена посетить Индию. Президент Байден отреагировал с благодарностью и признательностью. Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем визит президента США в ближайшее время", - сказал Шрингла на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте индийского внешнеполитического ведомства.

Нынешняя встреча Моди стала первым личным контактом с Байденом после того, как он стал президентом США.

Теги
СШАИндияМоди, НарендраБайден, Джо
Reuters: финдиректор Huawei вернется в Китай в ближайшее время
Верховный суд провинции Британская Колумбия в Ванкувере постановил, что Мэн Ваньчжоу может покинуть Канаду
Читать полностью