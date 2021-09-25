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Гутерриш и Лавров обсудили Сирию, Ливию, Афганистан и Украину

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в пятницу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине. Об этом говорится в заявлении офиса административного главы международного сообщества.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине", - отметили во всемирной организации.

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