Сербия призвала ЕС заставить косоваров исполнять взятые на себя в Брюсселе обязательства

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Сербия призывает международное сообщество и Евросоюз заставить власти самопровозглашенного Косова исполнять взятые на себя по Брюссельским соглашениям обязательства. Об этом заявила в пятницу премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приштина направила вооруженные силы спецназа на север края, что является еще одним нарушением Брюссельских соглашений. Местные сербы мирно собрались, чтобы протестовать против этих мер, но были подвергнуты воздействую слезоточивого газа и жестокости со стороны полиции, что серьезно угрожает региональной стабильности. Тем не менее Сербия привержена поиску решений, позволяющих сохранить стабильность, выполнение достигнутых ранее соглашений является единственным способом по решению всех вопросов. Я хочу вновь призвать международное сообщество и Европейский союз в особенности, так как он является гарантом Брюссельских соглашений, самым решительным образом настаивать, чтобы временные власти в Приштине начала исполнять все достигнутые соглашения", - заявила премьер.

Брнабич напомнила, что спустя почти девять лет с момента подписания Брюссельских соглашений в 2013 году его первый пункт - создание Сообщества сербских муниципалитетов албанцами так и не началось. Она отметила, что сербы в Косове и Метохии живут в условиях постоянного террора со стороны косоваров. Случаи нападений на сербов и их имущество исчисляются сотнями и постоянно возрастают.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.