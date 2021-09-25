Премьер Грузии предложил в ООН "мирную инициативу соседства" для Черноморского региона

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

"Важность Черноморского региона с геополитической точки зрения растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного противостояния. Это микромир управления конфликтами: если тут удастся сохранить мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности в нашем регионе", - сказал Гарибашвили в субботу.

Как отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. "Этот формат поможет созданию диалога и будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общий интерес вместе с нашими американскими и европейскими партнерами. Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу, на которой будут обсуждаться перспективы нашей мирной, добрососедской инициативы, к которой подключатся наши южнокавказские соседи и международные партнеры", - заключил он.

В своей речи премьер в очередной раз подтвердил стремление Тбилиси вступить в НАТО и ЕС и вновь обвинил Россию в "оккупации грузинской территории".

События 2008 года

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тбилиси не признает этот статус. РФ признала независимость республик и неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Григорий Карасин.

Единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси являются Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (Женевские дискуссии). Они проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам.