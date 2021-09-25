Австралия призвала к созданию сильной и независимой ВОЗ с расширенными полномочиями

СИДНЕЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Австралия призывает к созданию более сильной и независимой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с расширенными полномочиями в области эпидемического надзора и скорейшему выяснению причин пандемии COVID-19. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Австралийский премьер заявил, что мировое сообщество должно научиться "предотвращать будущие пандемии", для чего необходимо создать "сильную и независимую Всемирную организацию здравоохранения с расширенными полномочиями по эпиднадзору и реагированию на пандемии". "Обязанность каждой страны - члена Всемирной организации здравоохранения - разделять стремление к созданию организации, способной защитить всех нас в обстоятельствах, подобных нынешним", - подчеркнул Моррисон.

Кроме того, премьер-министр отметил, что странам мира "необходимо ускорить работу по изучению того, как впервые появился COVID-19". "Австралия призвала к независимому расследованию, и рассматривает понимание причин этой пандемии как необходимый, а не политический вопрос, важный для предотвращения следующей [пандемии]. Нам нужно это знать, чтобы предотвратить смерти и бедствия, которые снова обрушатся на мир, и это единственная мотивация", - отметил он.

Единство и сотрудничество

Моррисон указал, что международные институты, поддерживающие основанный на правилах мировой порядок, испытывают напряжение перед лицом современных вызовов, что требует единства целей и сотрудничества стран-единомышленниц.

По словам премьера, "глобальная стратегическая обстановка быстро меняется и даже ухудшается во многих отношениях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе". "Модели сотрудничества и институты, которые десятилетиями поддерживали безопасность и основанный на правилах международный порядок, испытывают все большее напряжение. Вызовов, с которыми мы сталкиваемся, очень много, среди них и напряженность из-за территориальных претензий, и быстрая военная модернизация, иностранное вмешательство, киберугрозы, дезинформация и экономическое принуждение", - заявил Моррисон.

Австралийский премьер подчеркнул, что "решение этих задач требует сотрудничества и единства целей среди стран-единомышленниц, а также всех, кто разделяет идеи мира, стабильности и безопасности ". "Интересы Австралии неразрывно связаны с открытым, инклюзивным и устойчивым Индо-Тихоокеанским регионом, где защищены права всех государств, независимо от того, насколько они велики или малы. Поэтому мы продолжаем конструктивно работать с региональными организациями и <…> со своими давними друзьями и союзниками - США и Великобританией, сотрудничество с которыми укрепилось после создания партнерства AUKUS, нацеленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил он.