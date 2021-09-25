Страны "четверки" будут сотрудничать в киберсфере и обмениваться данными со спутников

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидеры Австралии, Индии, США и Японии договорились о совместном противодействии угрозам в киберпространстве, а также об обмене данными со спутников в мирных целях. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома совместном заявлении государств, участвующих в Четырехстороннем диалоге по безопасности.

"Сегодня мы начинаем новое сотрудничество в киберсфере и обещаем совместно работать для противодействия киберугрозам, укреплять безопасность важнейшей для нас инфраструктуры, - подчеркивается в документе, подготовленном по итогам встречи руководителей четырех стран в Вашингтоне.

"В космосе мы определим новые возможности для сотрудничества и будем обмениваться данными со спутников в мирных целях, таких как отслеживание изменений климата, реагирование на стихийные бедствия и обеспечение готовности к ним, рациональное использования океанов и морских ресурсов, а также реагирование на вызовы в общих сферах, - отмечается в документе. - Мы также будем консультироваться относительно правил, норм, рекомендаций и принципов рационального использования космического пространства".

Борьба с пандемией

Лидеры также договорились о развитии сотрудничества в научной сфере с целью более эффективной борьбы с пандемией нового коронавируса.

"Мы также будем развивать научно-техническое сотрудничество в сферах клинических испытаний и наблюдений за геномом, чтобы дать толчок нашим усилиям с целью положить конец пандемии и укрепить систему общественного здравоохранения", - подчеркивается в документе. Государства "четверки" обещают "содействовать вакцинации в мире" и намерены в 2022 году "провести совместные учения", призванные продемонстрировать их готовность к возможности новой пандемии.

Укрепление безопасности

Стороны договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как следует из документа, "четверка" обязуется выступать в защиту "свободного, открытого, основанного на правилах порядка", который "не поддается принуждению", а также "содействовать безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами". "Мы выступаем за верховенство закона, свободу судоходства и полетов, мирное разрешение споров, демократические ценности и территориальную целостность государств", - отмечается в заявлении.

О "четверке"

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате.