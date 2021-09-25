Байден и Моди высказались за сотрудничество США и Индии в сфере оборонной промышленности

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на состоявшейся в пятницу в американской столице встрече высказались за развитие двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер "подтвердил прочность отношений в сфере обороны" между странами и выразил настрой на "укрепление сотрудничества в области передовых военных технологий". "Лидеры приветствовали углубление сотрудничества по передовым разработкам в промышленной сфере. В данном контексте они отметили недавний проект по совместной разработке беспилотных летательных аппаратов воздушного базирования в рамках совместной инициативы по оборонным технологиям и торговле и высказались за наращивание подобных совместных усилий", - заявили в Белом доме. Байден и Моди призвали правительственные структуры и частные компании "к совместным разработкам" и "совместному производству" в оборонной сфере.

В документе подчеркивается, что США и Индия "сообща ведут борьбу с международным терроризмом" и "будут предпринимать согласованные действия против всех террористических группировок". Байден и Моди высказались за "дальнейшее углубление сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом". Они приветствовали планы "проведения позднее в этом году" встречи глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии. Американский президент и индийский премьер также высказались за развитие "отношений стратегического партнерства" между странами.

Как следует из заявления, Байден "подтвердил поддержку Соединенными Штатами постоянного членства в реформированном Совете Безопасности ООН Индии и других стран", выступающих за многостороннее сотрудничество.

В документе отмечается, что США и Индия "ускорят развитие чистой энергетики и внедрение важнейших технологий для содействия переходу к чистой энергетике".