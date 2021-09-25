Эрдоган заявил, что Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у России

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Анкара намерена в будущем закупить у Москвы дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS , выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара сделать это, турецкий лидер ответил: "В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения". "Конечно, конечно, да", - подчеркнул Эрдоган.

"Я все объяснил президенту [США Джо] Байдену <...>. Мы собрались приобрести самолеты F-35, и мы заплатили $1,4 млрд", - отметил президент Турции. Он констатировал, что Анкара в итоге "так и не получила F-35". "И мы попросили продать [зенитные ракетные комплексы] Patriot, но нам их не дали", - пояснил Эрдоган. "Вы не даете мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться", - отметил он. Президент Турции выразил уверенность в том, что с его позицией ранее отчасти согласились предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос о том, осознает ли он, что США не смогут доверять Турции из-за этого, Эрдоган ответил: "Вот что я скажу в ответ: "Тогда извините". "Кто разделит риски в отношении нашей безопасности? Как мы будем принимать необходимые меры в свете рисков в сфере безопасности? Будем ли мы ожидать поставок оборонных систем из тех стран, которые их нам не дают?" - подчеркнул он.

Говоря о ВВС Турции, Эрдоган констатировал: "Может быть, США не будут продолжать программу F-16. У меня нет гарантий, что США продолжат предоставлять F-16. Если это прекратится, мы будем вынуждены принять другие меры".

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.