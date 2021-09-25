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Глава МИД Армении и Боррель обсудили возобновление переговоров по Карабаху

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН отметили важность возобновления переговоров по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость возобновления процесса по всеобъемлющему урегулированию нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обе стороны отметили важность приложения усилий для обеспечения деэскалации, безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Мирзоян и Боррель обсудили вопросы, связанные с последствиями военных действий в Нагорном Карабахе в сентябре прошлого года. "Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в Азербайджане, и недопустимость политизации этого вопроса", - говорится в заявлении МИД Армении.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияСШАРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыГенассамблея ООНПашинян, Никол ВоваевичБоррель, ЖозепСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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