Welt: во время предвыборной гонки в ФРГ зарегистрировали более 4,2 тыс. правонарушений

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 4,2 тыс. правонарушений зарегистрированы во время избирательной кампании в Германии. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

В основном правонарушения касаются порчи имущества, прежде всего предвыборных плакатов. Но имели место и насильственные преступления, личные оскорбления, пропаганда.

Как пишет газета, информация земель в целом совпадает с официальными данными Федерального ведомства по уголовным делам, которое в своем докладе сообщило о 4 035 правонарушениях в связи с выборами, в том числе 42 насильственных преступлениях.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил Welt am Sonntag, что впервые наблюдает за тем, как в период избирательной кампании во время открытых мероприятий группы агрессивно настроенных людей выкрикивают оскорбления и мешают их проведению. В Германии сформировался своего рода "пандемический экстремизм", считает глава Минздрава.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ в воскресенье, по их итогам будет образовано новое правительство во главе с новым канцлером.