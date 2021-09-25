СМИ: талибы казнили в провинции Герат четырех человек, обвиненных в похищении людей

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) казнили четырех жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в похищении людей. Об этом сообщило в субботу местное агентство Aamaj News.

На распространенных кадрах видно, как четырех мужчин повесили при большом скоплении людей. Представители радикалов пока не комментируют произошедшее, хотя ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.

В 1996-2001 годах когда талибы находились у власти в Афганистане, в стране были широко распространены публичные наказания, такие как побивание камнями, отсечение рук и ног, а также казнь через повешение. Решения о тех или иных видах наказания выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трех шариатских судей. Постановления приводились в исполнение после утверждения руководством "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание "Талибана").

После отстранения радикалов от власти публичные виды наказания в Афганистане были отменены. Между тем в Уголовный кодекс Исламской Республики Афганистан была включена смертная казнь (через расстрел или через повешение), которая применялась главным образом в отношении преступников, обвиненных в тяжких убийствах, изнасилованиях и террористической деятельности.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.