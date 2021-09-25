Оппозиционная организация в Гонконге объявила о самороспуске

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" объявил в субботу о самороспуске. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, такое решение было принято в ходе голосования на заседании этой организации. Таким образом, большинство участников альянса приняли добровольное и скоординированное решение о прекращении его существования.

В сентябре гонконгские власти приговорили к разным тюремным срокам девять активистов, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности КНР. Среди обвиняемых - представители оппозиции и бывшие политики. Они получили до 10 лет лишения свободы за попытки созвать массовые акции в память о жертвах событий на пекинской площади Тяньаньмэнь (серия акций протеста в Пекине в 1989 году).

Задержания членов альянса связаны с отказом этой организации сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять сведения о ее деятельности.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые уехали за рубеж.