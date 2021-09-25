Талибы призвали мировое сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их власти

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно дать захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении. Об этом заявил в субботу назначенный талибами министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.

"Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет", - приводит его слова член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны, в связи с чем многие государства заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.