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Талибы призвали мировое сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их власти

По словам назначенного талибами министра экономики во временном правительстве, мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах

КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно дать захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении. Об этом заявил в субботу назначенный талибами министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.

"Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет", - приводит его слова член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны, в связи с чем многие государства заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.

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