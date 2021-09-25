СМИ: сербские МиГ-29 провели патрулирование на административной линии с Косовом

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Сербские истребители МиГ-29 провели патрулирование на административной линии с сербским автономным краем Косово и Метохия. Об этом сообщило в субботу агентство Tanjug.

Военные самолеты Армии Сербии дважды около полудня облетели воздушное пространство возле КПП "Ярине". По данным агентства, патрулирование возле этого КПП вели МиГи.

Национальное телевидение Сербии сообщает, что истребители облетели район трижды. Канал публикует видео, на котором видны самолеты и слышны приветственные крики и аплодисменты протестующих на КПП сербов.

Тем временем газета "Вечерне новости" со ссылкой на фото в соцсетях пишет, что к административной линии с Косовом перебрасывается бронетехника. По данным издания, речь идет о модернизированных танках Т-72МС ("Белый орел").

Официальное подтверждение Министерства обороны Сербии о патрулировании и переброске военной техники не поступало.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. С 2018 года по февраль 2020-го Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Ситуация в Косове

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк" на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях и начали мирный протест. В настоящее время мирный протест сербов на административной линии продолжается шестой день подряд. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей государственные номера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5.

В четверг косовские полицейские напали на троих сербов. Спецназовцы без какой бы то ни было причины избили Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова. Самые тяжелые травмы получил Влашкович, он госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток, где ему оказывается медицинская помощь.

Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции, согласно Брюссельском соглашениям, регулирующим диалог сербов и косоваров.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.