Жители Кабула рассказали о росте цен на продукты и дефиците лекарств

КАБУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Неопределенность и хаос первых дней после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) постепенно сменяется принятием жителями Кабула новой реальности. Горожане отмечают, что на первый план выходит проблема заработка и возможность обеспечить себя продуктами первой необходимости.

Как сообщает корреспондент ТАСС, внешне улицы столицы могут показаться даже более спокойными и безопасными, чем это было ранее. Отвечать за порядок назначен батальон талибов "Бадри 313". Оживленное движение на дорогах создается в основном частными таксистами и владельцами небольших маршрутных автобусов - общественный транспорт работать перестал. Однако водители жалуются, что из-за растущих цен на топливо едва удается хоть что-то заработать. "Цены на бензин скачут по сравнению с началом августа то на 20, то на 40 процентов, стабильности нет, очереди на заправках не позволяют что-то планировать и рассчитывать", - рассказывают водители.

Городские рынки, на первый взгляд, также живут повседневной жизнью. Частные магазины работают. Но рост цен на продукты, связанный с тем, что большая их часть импортируется из Ирана и Пакистана, и падением национальной валюты, не мог не сказаться на настроениях как продавцов, так и покупателей. Радости не добавляют и дефицит необходимых лекарств, даже аспирина. "Цены на муку выросли на 30 процентов, овощи - на 50, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства", - отмечают горожане.

Отдельные сложности вызваны ограничениями на снятие наличных средств в банках - не более 20 тыс. афгани или $200 в неделю. Но даже для получения такой суммы людям приходится стоять в огромных очередях, чтобы записаться в банк. Международные переводы ограничены.

Жители Кабула добавляют, что из-за потери доходов и роста цен "вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.