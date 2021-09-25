СМИ: в Нигерии террористы напали на армейскую колонну и убили 30 военнослужащих

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 30 военнослужащих Нигерии погибли на северо-востоке страны, попав в устроенную боевиками из террористической организации "Боко харам" засаду. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета Vanguard.

По ее словам, армейская колонна была атакована 24 сентября в районе муниципалитета Марте - Диква в штате Борно. Боевики вели из засады стрельбу из гранатометов по военным грузовиками. Согласно полученным изданием первоначальным данным, погибли 16 военнослужащих, однако затем эта цифра увеличилась до 30. Есть также пропавшие без вести.

Экстремистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, когда из нее вышли боевики, создавшие затем группировку "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая стала структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.