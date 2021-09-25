Премьер Израиля поддержал призыв иракских сил к нормализации отношений между странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал в субботу публичный призыв группы иракских местных политиков, лидеров племен и представителей ряда этно-конфессиональных групп к полной нормализации отношений Ирака с еврейским государством.

"Сотни иракских общественных деятелей, суннитов и шиитов собрались вчера, чтобы призвать к миру с Израилем. Это призыв, который исходит снизу, а не сверху, от народа, а не от правительства. Государство Израиль в ответ протягивает руку мира", - написал Беннет в Twitter.

Созванная в Эрбиле (Иракский Курдистан) конференция под названием "Мир и восстановление" собрала порядка 300 делегатов и была организована базирующимся в Нью-Йорке Центром мирных коммуникаций, выступающим за нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. На нее, в частности, приехали эмиссары ряда суннитских и шиитских общин из Багдада, Мосула, Анбара, Бабиля и Салах-эд-Дина, племенные шейхи, представители интеллигенции и политических кругов страны, а также молодежные активисты, принимавшие активное участие в протестном движении 2019-2021 гг. В петиции собравшихся содержится требование о "нормальных отношениях с Израилем на основе "Авраамовых соглашений".

Правительство Ирака в субботу заявило о "твердом неприятии этих нелегитимных встреч", назвав их "попыткой дестабилизировать общую ситуацию и возродить ненавистную атмосферу межконфессиональной вражды, в то время как все иракцы готовятся к проведению досрочных и справедливых выборов [10 октября]".

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран дипломатические отношения были только с Египтом и Иорданией.