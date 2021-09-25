Трамп заявил, что от участия в выборах в 2024 году его удержит только болезнь

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции Real America's Voice в субботу, что от участия в президентских выборах в 2024 году его удержит только болезнь.

Трампу неоднократно задавали вопрос о его планах на 2024 год, однако он никогда не давал однозначного ответа, ссылаясь на то, что из-за американского законодательства об избирательных компаниях у него могут возникнуть сложности с финансовой отчетностью. Поэтому на этот раз ведущий задал вопрос по-другому: "Есть ли какая-то причина, которая могла бы удержать вас от участия в выборах?".

"Ну, это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает", - ответил Трамп.

"Но вообще-то, вы знаете, я чувствую себя хорошо и просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", - добавил он.

Трампу было 75 лет, когда он впервые вступил в президентскую должность в 2017 году. Тогда он был самым старым президентом США. Однако Байден побил его рекорд - он стал президентом в 78 лет.